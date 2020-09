Stand: 14.09.2020 15:06 Uhr - NDR 90,3

Polizeieinsatz an Schule in Harburg

An der Goethe-Schule in Harburg hat es am Montag einen größeren Einsatz der Hamburger Polizei gegeben. Eine Schülerin wollte einen Jugendlichen gesehen haben, der sie schon am Freitag mit einer Waffe bedroht haben soll. Die Schule wurde daraufhin evakuiert. Schwerbewaffnete Polizisten durchsuchten das Gebäude. Ein Polizeihubschrauber kreiste über der Schule. Wenig später gab es allerdings Entwarnung. Der Verdächtige wurde zu Hause angetroffen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.

