Polizeieinsatz am Mercado in Ottensen

Am Einkaufszentrum Mercado in Ottensen hat es am Mittwochabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Vorübergehend war der Bereich um das Einkaufszentrum abgesperrt worden. Dort hatte ein Mann einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einem Messer und einer Handgranate bedroht. Als die Polizei eintraf, konnte sie den Mann festnehmen. Verletzt wurde niemand. Die Granate stellte sich als Übungsgranate heraus. Die Absperrungen wurden aufgehoben.

