Polizei will mit Foto den Tod eines 69-Jährigen aufklären Stand: 31.05.2022 11:59 Uhr Nach dem gewaltsamen Tod eines 69-Jährigen in Hamburg-Borgfelde sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen - und setzt dabei auch auf ein Foto des Mannes.

Ein Bekannter hatte den 69-Jährigen vor drei Wochen tot in seiner Wohnung an der Bürgerweide gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Schnell hatten sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Mann gewaltsam zu Tode gekommen war. Die Untersuchung des Leichnams im Institut für Rechtsmedizin habe dies bestätigt.

Wohnung war durchsucht worden

Die Wohnung des Opfers war durchsucht worden, sodass es ein finanzielles Motiv für die Tat geben könnte. Der 69-Jährige ist ein ehemaliger Gastronomie-Unternehmer. Er soll offen und kontaktfreudig gewesen sein und viele Beziehungen zur spanischen und portugiesischen Gastro-Szene in Hamburg gehabt haben. Aber er soll auch Kontakte zu Prostituierten am Hansaplatz und in der Süderstraße gehabt haben.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht jetzt nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Tat und ihre Hintergründe geben können. Besonders interessiert die Ermittlerinnen und Ermittler, ob das Opfer Feinde hatte. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter 040/4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle melden.

