Polizei will Kamerasystem mit KI am Hansaplatz einsetzen

Die Hamburger Polizei will ab Mitte Juli am Hansaplatz in St. Georg ein Kamerasystem einsetzen, das auf Künstlicher Intelligenz (KI) beruht. Das berichtet die "Hamburger Morgenpost". Die Kameras sollen untypische Bewegungen wie Fallen, Treten oder Schlagen erkennen und diese dann der Polizei melden. Die Daten sollen nicht gespeichert werden.

