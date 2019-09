Stand: 09.09.2019 13:09 Uhr

Polizei will Baum-Besetzung beenden

Umweltaktivisten haben im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg mit einer Baum-Besetzung gegen die Abholzung eines Waldstücks protestiert. In etwa fünf Metern Höhe harrten die Aktivisten seit Sonntag in dem Waldstück am Honartsdeicher Weg mit Schlafsäcken und Hängematten aus. Sie weigerten sich, den Anweisungen der Polizei zu folgen und ihre aus Holzplanken errichtete Plattform zu verlassen. Am Montag wollten die Polizei die Protestaktion beenden, wie NDR 90,3 berichtete. Zunächst wurden einige Unterstützer weggetragen.

Polizeieinsatz nach Baumhaus-Besetzung NDR 90,3 - 09.09.2019 12:00 Uhr In Wilhelmsburg protestieren Umweltaktivisten gegen die Abholzung eines Waldstücks für den Wohnungsbau. Polizisten wollen die Baum-Besetzung beenden und tragen Unterstützer weg.







Bäume sollen Wohnungsbau weichen

Hintergrund des Protests der Gruppe "Wilde Gasse" ist die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße und den Neubau des Spreehafenviertels südlich der Elbe: Im Zuge der Arbeiten sollen etliche Bäume gefällt werden. Um dagegen zu protestieren, hatten Anwohner am Sonntag zunächst ein Nachbarschaftsfest veranstaltet. Einige hundert Meter weiter entstand dann die Plattform.

Protestaktion: Polizei will Baumhaus räumen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 09.09.2019 11:00 Uhr Autor/in: Werner Pfeifer Die Polizei Hamburger will in Wilhelmsburg die Besetzung eines Baumes beenden. Dort protestieren Umweltaktivisten gegen die Abholzung von Bäumen. Werner Pfeifer berichtet.







Die Umweltaktivisten fordern einen Stopp der geplanten Wohnbebauung und den Erhalt der Grünflächen. Angesichts des Insektensterbens und der Versiegelung von stätischen Flächen sei jeder Baum wichtig.

