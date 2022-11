Stand: 29.11.2022 18:44 Uhr Polizei verteilt Reflektoren an Erstklässler

Die Polizei hat am Dienstag Reflektoren an Schülerinnen und Schüler verteilt. Sie sollen die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr erhöhen. Die ersten Anhänger gingen an Erstklässlerinnen und Erstklässler der Carl-Cohn-Schule aus Winterhude. Die übrigen der insgesamt 11.000 Reflektoren sollen im Rahmen der schulischen Verkehrserziehung ausgegeben werden. Finanziert werden die Anhänger durch Spenden an den Polizeiverein sowie durch Bußgelder von Autofahrerinnen und Autofahrern.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18.00 | 29.11.2022 | 18:00 Uhr