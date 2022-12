Polizei veröffentlicht Foto des vermissten Achtjährigen aus Neuenfelde Stand: 29.12.2022 18:53 Uhr Ein achtjähriger Junge aus Hamburg-Neuenfelde ist seit Mittwochnachmittag verschwunden. Die Polizei hat heute Nachmittag ein Foto veröffentlicht, das helfen soll, den Achtjährigen zu finden. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen, sich zu melden.

Die Hamburger Polizei hat die Suche nach dem Achtjährigen heute fortgesetzt und am Nachmittag ein Foto des verschwundenen Kindes veröffentlicht. "Der Junge ist noch weg. Wir versuchen weiter, über die Angehörigen und die Mutter Infos zu möglichen Aufenthaltsorten des Jungen zu bekommen", sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Suche bislang erfolglos

Bis zum späten Mittwochabend hatte die Polizei den Jungen mit dem Polizeihubschrauber "Libelle" gesucht, auch ein Personenspürhund war im Einsatz. Die Polizeibeamten und -beamtinnen gingen von Haus zu Haus und fragten in der Nachbarschaft, ob jemand den Jungen gesehen habe. Auch bei in Hamburg lebenden Verwandten konnten die Einsatzkräfte das Kind nicht finden. Die Mutter hatte sich geweigert, die Polizei bei der Suche zu unterstützen.

Polizei bittet um Mithilfe

Zeuginnen und Zeugen, die den Jungen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Vermisste ist 1,30 bis 1,40 Meter groß, hat braune Augen und braunes Haar. Er trug am Mittwoch eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt und schwarze Socken und keine Schuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 040 / 4286-56789 entgegen.

AUDIO: Achtjähriger aus Neuenfelde wird vermisst (1 Min) Achtjähriger aus Neuenfelde wird vermisst (1 Min)

Zwei Geschwister wurden in Obhut genommen

Weil gegen den Vater des Jungen ein Haftbefehl vorlag, waren am Mittwochnachmittag mehrere Polizeibeamte und -beamtinnen zur Wohnung des Mannes in Neuenfelde am Urenfleet gefahren. Ein Polizeisprecher sagte, die Zimmer der Wohnung seien stark verschmutzt gewesen, es handelte sich demnach um eine regelrechte Messie-Wohnung. Als die Beamten an der Haustür klingelten, mussten sie feststellen, dass der Vater nicht zu Hause war und sein achtjähriger Sohn aus der Wohnung gelaufen war - nur auf Socken. Die beiden Geschwister - ein und drei Jahre alt - waren allerdings noch zu Hause, das Jugendamt nahm sie in Obhut.

