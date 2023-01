Stand: 02.01.2023 12:00 Uhr Polizei verhindert Aktion von Extinction Rebellion

In der Innenstadt hat die Hamburger Polizei eine Protestaktion von Extinction Rebellion verhindert. Die Umweltaktivistinnen und -aktivisten wollten sich an der Ernst-Merck-Straße am Hauptbahnhof auf der Fahrbahn festkleben. Die Polizei hatte offenbar im Vorfeld Hinweise auf eine solche Aktion bekommen, griff sofort ein und holte die Aktivistinnen und Aktivisten von der Straße.

