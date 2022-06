Stand: 15.06.2022 13:36 Uhr Polizei verfolgt Radfahrer: Drei Verletzte

Am Bahnhof Dammtor sind bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Polizisten wollten einen Radfahrer anhalten, der auf der Dammtorstraße über eine rote Ampel gefahren war. Der flüchtete und stieß mit einem der Polizisten zusammen. Ein zweiter Polizist verletzte sich beim Laufen. Der Radfahrer kam mit einer Platzwunde am Kopf ins Krankenhaus. | Sendedatum NDR 90,3: 14.06.2022 13:00

