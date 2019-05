Stand: 24.05.2019 16:45 Uhr

Polizei sucht vermisste Studentin im Wittmoor

Die Hamburger Polizei sucht eine Kunststudentin aus Poppenbüttel. Die 21-jährige Jessica wird seit vier Tagen vermisst. Sie wohnt gemeinsam mit ihrem Freund in Poppenbüttel. Am Montagmittag verließ sie die Wohnung. Ihre Familie vermutet, dass sie im Naturschutzgebiet Wittmoor zeichnen wollte. An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert Jessica Illustration im dritten Semester.

Polizei sucht nach 21-jähriger Jessica NDR 90,3 - 24.05.2019 16:00 Uhr Mit Hunden und einem Hubschrauber sucht die Polizei nach der vermissten Kunststudentin Jessica aus Hamburg-Poppenbüttel. Am Montagmittag hatte die 21-Jährige ihre Wohnung verlassen.







Kommilitonen suchen nach der Kunststudentin

Sie sei in die Studienkreise gut eingebunden, erklärte Professorin Alexandra Kardinar: "Die Studierenden sind untereinander vernetzt und recherchieren, was sie wissen, über die Wege die Jessica am Montag gegangen ist und was sie vorhatte." Sehr viele Studierende seien jetzt in der Stadt unterwegs, an den Orten, wo sie Jessica vermuten: Etwa 50 Kommilitonen würden nach Jessica Ausschau halten.

Suche mit Hunden und Hubschrauber im Wittmoor

Die Polizei sucht nun mit Hunden und einem Hubschrauber im Naturschutzgebiet Wittmoor. Eine Passantin will Jessica am Montagmittag im Alstertal-Einkaufszentrum gesehen haben - fröhlich, entspannt, mit einem Zeichenblock in der Hand und ohne Begleitung.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um weitere Hinweise: Jessica ist 1,65 Meter groß, hat blonde Haare und blaue Augen. Sie ist mit einer pinken Funktionsjacke, blauer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Sie trägt eine braune Federtasche mit sich und spricht mit bayrisch-schwäbischem Akzent.

