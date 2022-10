Stand: 06.10.2022 13:13 Uhr Polizei sucht nach Farbanschlägen Zeugen

Die Hamburger Polizei sucht nach Farbanschlägen Zeuginnen und Zeugen. Bereits am vergangenen Freitag haben Unbekannte Farbeimer auf die Fassade des italienische Honorarkonsulats im Lokstedter Weg in Eppendorf geworfen. In einem ähnlichen Fall im Deelbögenkamp in Alsterdorf haben ebenfalls Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag Farbgläser auf ein Firmengebäude geworfen. Außerdem haben sie Fensterscheiben mit Steinen zerstört. Die Ermittler gehen in beiden Fällen von einem politischen Motiv aus.

