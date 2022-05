Stand: 22.05.2022 15:05 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Tankstellen-Überfall in Lohbrügge

Die Hamburger Polizei sucht Zeugen nach einem bewaffneten Überfall am Sonnabend auf eine Tankstelle in Lohbrügge. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll ein 20 bis 25 Jahre alter Mann dort in die Tankstellen-Filiale an der Bergedorfer Straße gestürmt sein. Dabei bedrohte er den 27-jährigen Tankwart mit einer Schusswaffe. Mit der Beute flüchtete der Täter in Richtung Lohbrügger Kirchstraße. Die Polizei suchte mit acht Streifenwagen nach dem Mann - ohne Erfolg. | Sendedatum NDR 90,3: 22.05.2022 16:00

