Stand: 04.02.2019 10:55 Uhr

Polizei sucht Zeugen nach Messerangriff bei Ikea

Nach dem Messerangriff bei Ikea in Hamburg-Schnelsen fahndet die Polizei nach dem bislang unbekannten Täter. Er hatte am Samstagabend einen 22-Jährigen schwer verletzt. Der Angriff ereignete sich im Ausgangsbereich des Möbelgeschäftes. Der Täter ging nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache auf sein Opfer los und versetzte ihm einen Stoß in den Oberkörper. Danach flüchtete der Mann aus dem Geschäft. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.

Messerattacke bei Ikea: 22-Jähriger verletzt Hamburg Journal - 03.02.2019 19:30 Uhr Am Sonnabend wurde bei Ikea in Schnelsen ein 22-Jähriger von einem unbekannten Mann an der Kasse niedergestochen. Der Täter konnte fliehen. Nun ermittelt die Mordkommission.







Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der Gesuchte ist den Angaben zufolge etwa 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat ein südländisches Erscheinungsbild, ist schlank und hat kurz rasierte Haare. Er war dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich unter 040/4286-56789 bei der Polizei melden.

Mordkommission ermittelt

Der angegriffene 22-Jährige hatte zunächst nicht bemerkt, wie schwer er verletzt war. Kurz darauf brach er zusammen und Rettungskräfte stellten fest, dass er eine Stichverletzung hat. Der junge Mann kam ins Krankenhaus und wurde operiert, Lebensgefahr besteht nicht. Die Polizei sperrte den Tatort ab. Auf dem Boden waren Blutspuren zu sehen, der Verkauf ging aber weiter. Die Hintergründe der Tat werden von der Mordkommission untersucht.

