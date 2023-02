Polizei sucht Täter nach Schüssen in Hamburg-Altona Stand: 12.02.2023 15:11 Uhr Wer steckt hinter der Attacke im Hamburger Stadtteil Altona-Nord am Freitagabend? Dazu laufen derzeit Ermittlungen der Hamburger Polizei. Bislang sind nur wenige Einzelheiten bekannt. Jedenfalls vermutet die Polizei einen Streit im kriminellen Milieu.

Es begann offenbar mit dem Ausflug eines 23-jährigen Mannes aus Schleswig-Holstein, der am vergangenen Freitagabend gemeinsam mit einem Begleiter in Altona unterwegs war. In der Straße "An der Pauluskirche" sollen mehrere Angreifer die beiden jungen Männer attackiert und dabei mit einer Schusswaffe in die Luft gefeuert haben. Der 23-jährige gibt an, er sei von den Angreifern zu Boden gebracht und seiner gefälschten Rolex beraubt worden. Sein Begleiter lief davon.

Einschussloch und Patronenhülsen am Tatort

Als der 23-Jährige flüchtete, feuerten die Angreifer demnach in seine Richtung. In der Nähe des Tatorts entdeckten die alarmierten Polizeikräfte ein Einschussloch in einem parkenden Auto. Außerdem lagen Patronenhülsen auf der Straße. Im Auto des 23-jährigen fanden die Beamtinnen und Beamten eine geringe Menge Haschisch. Erst nach einem längeren Gespräch mit der Polizei war der junge Mann bereit, über den Angriff zu sprechen. Die Polizei hält seine Aussagen für unglaubwürdig. Als Hintergrund vermuten die Ermittlerinnen und Ermittler eher einen Streit im kriminellen Milieu.

