Stand: 29.07.2019 19:16 Uhr

Polizei stoppt mehr als 180 Radfahrer

Bei einer hamburgweiten Großkontrolle hat die Polizei Fahrräder, E-Scooter und deren Fahrer überprüft. Dabei wurden mehr als 180 Fahrradfahrer erwischt, die sich verkehrswidrig verhielten. Zudem wurden Bußgelder gegen 15 E-Scooter-Fahrer verhängt. Beamte waren an zahlreichen Punkten der Stadt stationiert: an der Dammtorstraße, in der Großen Bergstraße in Altona und an der Kreuzung Borsteler Chaussee/Ecke Deelböge in Eimsbüttel.

Polizei führt Fahrradkontrollen durch NDR//Aktuell - 29.07.2019 16:00 Uhr Auf Hamburgs Straßen sind immer mehr Fahrradfahrer und E-Roller unterwegs. Leider gibt es aber auch deutlich mehr Unfälle. Deshalb führt die Polizei nun eine große Fahrradkontrolle durch.







3,5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Radfahrer mit 2,44 Promille erwischt

184 Radfahrer bekamen nach Angaben von Polizeisprecher Florian Abenseht eine Anzeige. 30 fuhren bei Rot über die Straße, 134 fuhren auf dem Fußweg, 16 benutzten die falsche Straßenseite und drei wurden mit einem Handy am Ohr erwischt. Ein Radfahrer wurde mit 2,44 Promille Alkohol im Blut aus dem Verkehr gezogen. Acht E-Scooter-Fahrer waren auf dem Gehweg unterwegs, drei weitere fuhren über eine rote Ampel.

"Kontrollen sind notwendig"

Die Aktion zeige, dass Kontrollen notwendig seien, so der Polizeisprecher. Man werde weitere Großkontrollen durchführen. Die Polizei schrieb im Verlauf der Großkontrolle auch 33 Autofahrer wegen diverser Verstöße auf. 22 wendeten auf der Straße über eine durchgezogene Linie und sechs parkten auf Rad- bzw. Gehwegen.

Fahrrad-Großkontrollen der Polizei NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.07.2019 12:00 Uhr Autor/in: Rohloff, Maximilian Die Hamburger Polizei kontrolliert gezielt Fahrradfahrer in der Stadt. Beamte sind deshalb an verschiedenen Orten in der Stadt im Einsatz.







3,22 bei 9 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Mehr als 500 Verstöße im Sommer 2018

Bei einer Großkontrolle von Fahrrädern im vergangenen Sommer hatte die Hamburger Polizei 527 Verstöße festgestellt. Konkret waren Radfahrer dabei erwischt worden, wie sie auf dem Sattel ein Handy nutzten, bei Rot über die Ampel fuhren oder mit dem Rad auf Fußwegen unterwegs waren. Auch viele mangelhafte Bremsen wurden festgestellt.

Weitere Informationen Zahl der Fahrradunfälle nimmt zu Mehr Radfahrer und mehr Verletzte: In den ersten neun Monaten dieses Jahres hat es in Hamburg sieben Prozent mehr Fahrradunfälle gegeben als im Vorjahr. Die CDU fordert ein Sicherheitskonzept. (04.12.2018) mehr Sicheres Radfahren: Volksinitiative gestartet Die Diskussion um sicherere Radwege für Hamburg nimmt nach dem Tod eines Radfahrers wieder Fahrt auf. Die Initiative "Radentscheid Hamburg" will 10.000 Unterschriften sammeln. (22.03.2019) mehr Viele E-Scooter erfüllen Vorschriften nicht Nur jeder sechste Elektro-Tretroller, der im Hamburger Hafen ankommt, erfüllt die gesetzlichen Vorschriften. Das hat die Verbraucherschutzbehörde bei Einfuhrkontrollen festgestellt. (15.07.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.07.2018 | 19:00 Uhr