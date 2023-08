Stand: 30.08.2023 16:07 Uhr Polizei stoppt alkoholisierten Autoraser in der Hafencity

In der Hamburger Hafencity hat die Polizei zum Schulstart einen rasenden Familienvater gestoppt. Er wollte laut Polizei offenbar zur Einschulungsfeier an der Schule Am Baakenhafen - und war wohl spät dran. Er war mit 67 Kilometer pro Stunde (km/h) statt der erlaubten 30 km/h vor der Schule unterwegs. Außerdem konnte er keinen Führerschein bei der Kontrolle vorweisen. Dazu hatte er 1,6 Promille und Drogen genommen. Den Wagen hatte er sich von einem Bekannten geliehen. Der Mann wurde von den Beamtinnen und Beamten mit auf die Wache genommen.

