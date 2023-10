Stand: 21.10.2023 18:19 Uhr Polizei stellt zwei getunte Autos sicher

In der Nacht zu Sonnabend haben Beamte und Beamtinnen der "Soko Autoposer" zwei illegal getunte Autos aus dem Verkehr gezogen. Im Bereich Billhorner Brückenstraße war ihnen ein Wagen aufgefallen, der entsprechend umgebaut worden war. Sie stellen das Fahrzeug sicher. Ein Stück weiter stieß ein zweites Team auf einen Wagen mit einer versteckten Einrichtung, die während der Fahrt den Sound des Autos hochschrauben kann. Insgesamt hat die Polizei in Hamburg in diesem Jahr bisher 401 technisch manipulierte Fahrzeuge sichergestellt.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 21.10.2023 | 19:30 Uhr