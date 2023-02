Stand: 07.02.2023 21:33 Uhr Polizei stellt Waffen bei Mann in Eimsbüttel sicher

Die Hamburger Polizei hat am Dienstag bei einem 26-Jährigen in Eimsbüttel einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Die Beamtinnen und Beamten stellten bei ihm ein ganzes Waffenarsenal sicher. Sie fanden scharfe Schusswaffen, fünf Schreckschusspistolen und zehn Messer in seiner Wohnung in der Högenstraße. Der 26-Jährige kam in Untersuchungshaft.

