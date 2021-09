Polizei startet Großkontrolle gegen Drogen im Straßenverkehr

Stand: 08.09.2021 11:22 Uhr

In Hamburg sind am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch zahlreiche Autofahrerinnen und Autofahrer von der Polizei gestoppt worden, die unter Drogen am Steuer saßen.