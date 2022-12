Stand: 22.12.2022 15:14 Uhr Polizei schützt Alstertanne vor möglicher Protest-Aktion

Wer am Donnerstag an der Binnenalster unterwegs war, dem sind sicher ungewöhnlich viele Polizisten und Polizistinnen dort aufgefallen. Die Polizei habe Hinweise gehabt, dass Umweltaktivisten und -aktivistinnen eine Aktion an der Alstertanne geplant hätten, sagte ein Sprecher. Mehrere Polizei-Boote kreisten um die Alstertanne und Beamte und Beamtinnen standen am Ufer. In Berlin hatten Aktivisten und Aktivistinnen der sogenannten Letzten Generation am Mittwoch die Spitze des Weihnachtsbaumes am Brandenburger Tor abgesägt.

