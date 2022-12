Stand: 05.12.2022 15:00 Uhr Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher

Die Hamburger Polizei hat in der Neustadt einen mutmaßlichen Einbrecher gefasst. Der 39-Jährige soll am Wochenende in ein Geschäft in der Straße Großen Bleichen eingestiegen sein. Der Inhaber hatte daraufhin einen Alarm auf sein Handy bekommen. Der Tatverdächtige hatte mehrere hochwertige Handtaschen und Accessoires dabei, als die Polizei ihn festnahm.

