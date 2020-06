Stand: 05.06.2020 15:11 Uhr - NDR 90,3

Polizei räumt nach Drohung Schule in Mümmelmannsberg

An einer Schule im Stadtteil Mümmelmannsberg hat es am Freitag einen Großeinsatz der Hamburger Polizei gegeben. Die Schule wurde evakuiert, nachdem es am Mittag eine telefonischen Drohung gegeben hatte. Am Nachmittag wurde der Einsatz abgebrochen. Die Polizei ging nicht mehr von einer Gefährdungslage aus. Es gebe keine Hinweise, dass der Anrufer etwas Ernsthaftes geplant habe, sagte eine Polizeisprecherin.

Drohanruf von einem Schüler?

Gegen 12 Uhr hatte sich der Anrufer mit jugendlicher Stimme am Telefon gemeldet. Er drohte mit einem Amoklauf an der Ganztagsgrundschule Mümmelmannsberg. Die Ermittler vermuten jedoch, dass der Anrufer Schüler der Stadteilschule Mümmelsmannsberg ist, die auch zu dem Schulkomplex gehört.

Spezialkräfte mit Maschinenpistolen im Einsatz

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und sperrte mehrere Straßen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Spezialkräfte standen vor der Schulen mit Maschinpistolen im Anschlag.

Nach Angaben eines Sprechers der Hamburger Schulbehörde wurden alle Eingänge abgeriegelt, zunächst seien die Schüler der Jahrgangsstufe 11 aus der Schule gebracht worden. Danach folgten die jüngeren Jahrgänge. Viele Eltern hätten ihre Kinder abgeholt. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Schülerinnen und Schüler nach Waffen.

Wegen des Falschalarms wird dem Anrufer Missbrauch des Notrufs vorgeworfen.

