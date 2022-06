Stand: 12.06.2022 11:00 Uhr Polizei räumt Hamburger Grünanlagen

Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zu Sonntag mehrere Parks geräumt. Unter anderem im Heilwigpark in Harvestehude und im Hayns Park in Eppendorf hatten mehrere Hundert Jugendliche gefeiert. Anwohnerinnen und Anwohner beschwerten sich über laute Musik. Ein Großaufgebot der Polizei rückte an und forderte die Feiernden auf, die Grünanlagen zu verlassen. | Sendedatum NDR 90,3: 12.06.2022 11:00

