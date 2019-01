Stand: 27.01.2019 17:55 Uhr

Polizei räumt Besetzung von Kohle-Gegnern im Hafen

Rund 40 Demonstranten haben am Sonntag mehrere Anlagen im Hamburger Kohle- und Erzhafen in Waltershof besetzt. In den Morgenstunden kletterten die Aktivisten auf insgesamt fünf Kräne und Verladestationen am Hansaport in Waltershof, wo ein Großteil der Kohle im Hamburger Hafen umgeschlagen wird. Dort entrollten sie Transparente - unter anderem mit der Aufschrift: "Klimagerechtigkeit statt Kohle-Kommission - Stein- und Braunkohleausstieg jetzt!" Bis zum späten Sonntagnachmittag haben die Aktivisten bei Schmuddelwetter in großer Höhe ausgeharrt. Sie weigerten sich, mit der Polizei zu verhandeln. Inszwischen hat die Hamburger Polizei damit begonnen, die Protestaktion zu beenden. Dafür müssen die besetzten Kräne nach und nach geräumt werden.

Aktivisten besetzen Kräne im Kohle-Hafen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.01.2019 13:00 Uhr Im Hamburger Hafen haben Kohle-Gegner mehrere Kräne besetzt. Sie fordern einen sofortigen Ausstieg aus der Energiegewinnung durch Kohle.







Hansaport: Arbeiten eingestellt

Für die komplizierte Aktion wurden extra Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen, die zu den Umweltschützern kletterten, denn Sicherheit gehe dabei vor, so ein Polizeisprecher. Nach und nach wurde die Aktivisten nach unten begleitet. Die Firma Hansaport hatte Anzeige erstattet. Die Polizei hatte zunächst gehofft, dass die Aktivisten mit Einbruch der Dunkelheit ihre Protestaktion freiwillig beenden. Die Arbeiten auf dem Gelände mussten aus Sicherheitsgründen eingestellt werden, da die Umweltschützer die Kräne offenbar teilweise auch bedienen.

Protest gegen Ergebnisse der Kohle-Kommission

Der Protest richtete sich gegen die Ergebnisse der Kohle-Kommission. Diese hatte am Sonnabend nach einem Verhandlungsmarathon verkündet, dass die Energiegewinnung aus Kohle bis spätestens 2038 beendet sein soll.

