Stand: 11.01.2023 14:11 Uhr Polizei nimmt zwei mutmaßliche Drogendealer fest

Die Hamburger Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Ermittlerinnen und Ermittler hatten am Dienstmorgen sieben Wohnungen in Lurup, Eidelstedt und Stellingen durchsucht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei verhafteten sie eine 22-jährige Frau und einen 20-jährigen Mann. Sie sollen zusammen mit drei anderen mutmaßlichen Bandenmitgliedern mehrere Drogen-Lieferdienste betrieben haben. Bei den Durchsuchungen fanden die Ermittler mehrere Kilo Haschisch, rund ein Kilo Marihuana, Kokain und rund 30.000 Euro Bargeld.

