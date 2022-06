Sendedatum: 16.06.2022 15:00 Uhr Polizei nimmt zwei mutmaßliche Drogendealer aus Hamburg fest

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer aus Hamburg festgenommen. Beamtinnen und Beamten war gestern in Rellingen das Auto der beiden Brüder aufgefallen. Bei der Kontrolle fanden sie etwa zwei Kilo Marihuana im Kofferraum. Kurz danach durchsuchten Ermittler und Ermittlerinnen die Wohnungen der Brüder in Eimsbüttel, Rahlstedt und Bahrenfeld. Dort entdeckten sie etwa neun Kilo Amphetamine, weitere Drogen und rund 5.000 Euro Bargeld. Die beiden Verdächtigen sitzen jetzt in U-Haft. | Sendedatum NDR 90,3: 16.06.2022 15:00