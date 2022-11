Stand: 16.11.2022 18:44 Uhr Polizei nimmt vier mutmaßliche Drogendealer fest

Die Hamburger Polizei hat vier mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Der 37-jährige Hauptverdächtige betreibt laut Polizei mehrere Friseursalons in Eilbek. An einen der Läden waren am Dienstag per Post mehrere Pakete Marihuana geliefert worden. Ermittler des Drogendezernats hatten das mitbekommen und griffen zu. Die Friseursalons und drei Wohnungen wurden durchsucht. Dabei fanden die Ermittler rund zehn Kilogramm Mariuhana.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.11.2022 | 19:00 Uhr