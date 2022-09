Stand: 14.09.2022 13:26 Uhr Polizei nimmt mutmaßlichen Seriendieb in Harburg fest

Er soll fast 100 Gegenstände gestohlen haben: Ein 37-Jähriger ist am Bahnhof Harburg von der Bundespolizei festgenommen worden. Aufgefallen war der Mann am Dienstagmorgen, als er vor den Augen der Polizei eine Crack-Pfeife anzünden wollte. In seinen Rucksäcken fanden die Beamten und Beamtinnen später mutmaßliches Diebesgut, zum Beispiel einen Laptop, Computerzubehör, hochwertige Kopfhörer sowie EC- und Kreditkarten. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.09.2022 | 13:00 Uhr