Polizei nimmt mutmaßlichen IS-Helfer fest

Schwerbewaffnete Polizisten haben am Mittwochmorgen um 6 Uhr eine Wohnung in Hamburg-Bahrenfeld gestürmt: Die Beamten nahmen den 28 Jahre alten Deutschen Volkan L. fest, der ein Mitglied des "Islamischen Staats" (IS) sein soll.

Antiterroreinsatz in Bahrenfeld NDR 90,3 - 17.04.2019 10:00 Uhr Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen einen 28 Jahre alten Deutschen festgenommen. Er soll ein Bindeglied zum "Islamischen Staat" in Syrien gewesen sein.







Ausbildung in Syrien

Nach Angaben des Generalbundesanwalts soll der Mann im November 2013 nach Syrien gereist sein, um sich dort dem IS anzuschließen. Dort soll er unter anderem eine miltärische Ausbildung absolviert haben, bevor er ein halbes Jahr später zurückkehrte. In Deutschland soll er dann versucht haben, neue IS-Mitglieder anzuwerben.

Vorwurf: Bindeglied zum IS

Mindestens eine Person soll der Beschuldigte im Sommer 2014 aus Deutschland nach Syrien geschleust haben. Die Person wurde offenbar von einem IS-Mitglied in Syrien in Empfang genommen. Volkan L. soll dabei als Bindeglied fungiert haben.

Nach der Vollstreckung des Haftbefehls soll der Beschuldigte aus Hamburg nach Karlsruhe geflogen werden. Dort wird er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs zugeführt.

