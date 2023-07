Stand: 12.07.2023 10:37 Uhr Polizei nimmt drei mutmaßliche Drogendealer fest

In Dulsberg hat die Hamburger Polizei drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Am Dienstagabend bemerkten Polizisten und Polizistinnen bei einem 22-Jährigen Mann auffälligen Marihuanageruch. In seiner Sporttasche fanden sie vier Kilogramm Marihuana sowie Haschisch und Kokain. In den Wohnungen von zwei mutmaßlichen Komplizen fand die Polizei weitere sechs Kilogramm Rauschgift und fast 30.000 Euro in bar.

