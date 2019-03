Stand: 24.03.2019 14:15 Uhr

Polizei kontrolliert Kiez-Besucher

Gut 200 Polizeibeamte haben am Wochenende rund um den S-Bahnhof Reeperbahn Besucher des Kiezes kontrolliert. Auf St. Pauli herrscht ein Waffen- und Glasflaschenverbot, vor allem um das durchzusetzen, machte die Polizei diesen Schwerpunkteinsatz in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Sieben Personen sind im Zuge der Maßnahme vorläufig festgenommen worden, gegen drei der kontrollierten Männer bestand sogar Haftbefehl, so die Polizei Hamburg. Die meisten konnten aber wieder gehen, nachdem sie offene Geldstrafen beglichen haben. In sieben weiteren Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren ein, unter anderem wegen Körperverletzung, Urkundenfälschung oder Beleidigung. 63 Personen erteilte die Polizei ein Aufenthaltsverbot.

700 Menschen kontrolliert

Die Polizei Hamburg und die Bundespolizei stellten große Flaschensammelbehälter an der Großen Freiheit, dem Hamburger Berg und auf der Reeperbahn auf und kontrollierten in der Nacht insgesamt rund 700 Besucher zwischen S-Bahn und Kneipe. Rund 30 Mal fanden sie Drogen, knapp 40 Mal Waffen, darunter vor allem Springmesser, Cuttermesser und ein Teleskopschlagstock.

In der Spitze seien in dem Vergnügungsviertel zwischen Freitagabend und Samstagmorgen etwa 17.000 Menschen unterwegs gewesen. Fast 60 von ihnen hatten Glasflaschen dabei, so die Polizei. Im Stadtteil St. Pauli sind rund um die Reeperbahn seit mehr als zehn Jahren an Wochenenden und vor Feiertagen nachts Glasflaschen verboten.

