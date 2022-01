Polizei holt Baby aus Wohnung in Rahlstedt Stand: 21.01.2022 14:55 Uhr Ein wenige Tage altes Baby aus Hamburg-Rahlstedt ist jetzt in einem Kinderschutzhaus untergebracht. Mithilfe der Polizei hatte das Jugendamt den Säugling am Donnerstag aus der Wohnung seiner Eltern geholt.

Laut Bezirksamt Wandsbek hatte nach einem Hausbesuch festgestanden, dass der Säugling in der Familie nicht ausreichend versorgt werden konnte. Die Mutter sollte daher gemeinsam mit dem wenige Tage alten Mädchen vom Jugendamt untergebracht werden.

Frau weigerte sich, die Tür zu öffnen

Doch als die Frau am Donnerstagabend abgeholt werden sollte, weigerte sie sich, die Wohnung zu öffnen. Die Feuerwehr brach die Tür daraufhin auf, in Polizeibegleitung wurde das Baby aus der Wohnung geholt und in das Kinderschutzhaus Lerchenfeld gebracht.

Auch zweites Kind in Obhut genommen

Nach Angaben des Bezirksamts gibt es für die Rahlstedter Familie schon länger eine sogenannte Familienhilfe. Da die Mutter jetzt ins Krankenhaus kam, wurde auch ein zweites Kind in Obhut genommen.

Zum Zustand des Säuglings sagte ein Sprecher des Bezirksamts: "Das Baby ist wohlauf und wird nun kinderärztlich untersucht und versorgt." Es sei nicht akut unterernährt gewesen, das habe aber gedroht.

