Polizei gibt in Hamburg-Altona Warnschuss ab

Bei einem Polizeieinsatz im Hamburger Stadtteil Altona hat ein Polizist am Montagabend einen Warnschuss abgegeben. Am frühen Abend wollten Polizisten in der Holstenstraße an der Ecke Max-Brauer-Allee ein verdächtiges Auto kontrollieren. Der Fahrer stand im Verdacht, mit Drogen zu handeln. Der Mann gab aber Gas und fuhr in Richtung Holstenplatz davon. Dann wendete er und fuhr wieder in Richtung Innenstadt.

Polizist zog seine Dienstwaffe

Auf der Kreuzung Max-Brauer-Allee blockierten Funkstreifenwagen der Polizei die Fahrbahnen. Der Mann steuerte deshalb seinen Wagen über den Gehweg und fuhr nach Angaben der Polizei auch auf mehrere Polizeibeamte zu. Einer der Polizisten zog seine Dienstwaffe und feuerte auf den Wagen. Wenig später stoppte der Mann sein Auto in der Haubachstraße und flüchtete weiter zu Fuß. Dabei lief er auch durch eine Turnhalle. In einem Hinterhof konnte die Polizei den 23-Jährigen schließlich festnehmen. In dem Auto fanden die Beamten anschließend eine größere Menge an Cannabis.

