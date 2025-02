Polizei geht von Mord aus: Leiche in Hamburg-Eimsbüttel gefunden Stand: 18.02.2025 11:28 Uhr In Hamburg-Eimsbüttel ist am Montagabend offenbar eine leblose Person gefunden worden. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu einer zweiten Tat.

Der Tatort ist ein heller Altbau in der Gneisenaustraße. Nach NDR Informationen soll es sich bei der Leiche um eine Frau handeln. Ermittlerinnen und Ermittler in weißen Schutzanzügen untersuchen den Tatort. Auch die Bereitschaftspolizei ist angerückt. Die Beamten und Beamtinnen suchten bis in den Vormittag in den Nebenstraßen nach einer Tatwaffe.

Zweiter Tatort in Wandsbek

Offenbar gibt es noch einen zweiten Tatort in Wandsbek. Dort soll eine Person schwer verletzt worden sein. Geprüft wird aktuell, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Über die genauen Hintergründe und den Ablauf schweigt die Polizei noch.

