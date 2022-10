Stand: 23.10.2022 13:00 Uhr Polizei führt große Taxi-Kontrolle durch

Bei einer Taxi-Kontrolle auf St. Pauli hat die Hamburger Polizei am Wochenende elf Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. Den Fahrern und Fahrerinnen fehlten vor allem die nötigen Papiere wie die Konzession oder die Erlaubnis zur Beförderung von Fahrgästen. In einem Fall gab es massive Mängel am Taxi selbst. Gegen fünf Fahrerinnen und Fahrer laufen jetzt Verfahren, weil sie das Taxameter nicht eingeschaltet hatten. Insgesamt überprüften die Beamtinnen und Beamten 128 Taxis.

