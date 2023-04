Stand: 15.04.2023 19:27 Uhr Polizei findet Leiche in Steilshooper Wohnung

In einer Wohnung in Steilshoop hat die Polizei am Sonnabend eine männliche Leiche entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 15.30 Uhr ein anomymer Anruf bei der Feuerwehr eingegangen - mit Hinweis auf den Leichnam in der Wohnung am Gropiusring. Er sei mit einer Decke abgedeckt gewesen, so eine Sprecherin. Der Tote soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, die Identität ist noch unklar.

