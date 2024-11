Stand: 20.11.2024 15:01 Uhr Polizei findet 22-Jährigen mit Stichverletzungen in St. Georg

Am Freitag hatten Polizeikräfte in St. Georg einen 22-Jährigen überprüft und dabei Stichverletzungen an dessen Oberkörper festgestellt. Der Betroffene wurde im Krankenhaus operiert. Die Polizei hat drei Tatverdächtige ermittelt: Ein 17-Jähriger, ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger befinden sich in Untersuchungshaft.

