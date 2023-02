Stand: 03.02.2023 12:53 Uhr Polizei findet 100 Kilogramm Marihuana

Polizisten und Polizistinnen des Drogendezernats haben in Altona-Nord rund 100 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Als es die mutmaßlichen Dealer aus einem Keller abtransportieren wollten, schlugen die Beamten und Beamtinnen zu. Ein Zeuge hatte die sie auf die Spur der beiden gebracht. Außerdem wurden die Wohnungen des 29-Jährigen in Eidelstedt und des 25-Jährigen in Altona-Nord durchsucht.

