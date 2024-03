Stand: 21.03.2024 11:00 Uhr Polizei fasst sechs mutmaßliche Dealer in Barmbek-Nord

Die Polizei hat in Barmbek-Nord sechs mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten rund 15 Kilogramm Marihuana sicher, außerdem 1.000 Tabletten, knapp 5.000 Euro mutmaßliches Drogengeld und mehrere Mobiltelefone. Durchsucht hat die Polizei Räume in Barmbek-Nord und in Winterhude. Die beiden 23 und 25 Jahre alten Hauptverdächtigen kamen in Untersuchungshaft.

