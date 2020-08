Stand: 27.08.2020 12:23 Uhr - NDR 90,3

Polizei fasst mutmaßlichen Serienbrandstifter

Die Hamburger Polizei hat offenbar einen Serienbrandstifter gefasst. Der Mann soll in den vergangenen Monaten zahlreiche Container in Lokstedt und Umgebung angezündet haben.

Zivilfahnder beobachteten Radfahrer

Auch am Mittwochabend hatte es wieder in dem Stadtteil gebrannt. Diesmal standen Müllbehälter in der Stellinger Chausse in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Eine Stunde später beobachteten Zivilfahnder der Polizei in der Straße Hagendeel einen verdächtigen Radfahrer. Der Mann hielt an, machte sich an mehreren Müllcontainern zu schaffen, bevor er wieder wegfuhr. Wenig später brach an dieser Stelle ein Feuer aus.

Der Radfahrer wurde von der Polizei angehalten und vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige ist 41 Jahre alt und jetzt von der Kriminalpolizei verhört. Ob er tatsächlich für die Serie von Brandstiftungen verantwortlich ist, wird jetzt überprüft.

Serienbrandstifter von Lokstedt gefasst? NDR 90,3 - 27.08.2020 13:00 Uhr Bei einem Einsatz nach einem Feuer hat die Polizei in Lokstedt einen 41-Jährigen festgenommen. Er ist offenbar für mehrere Brände in dem Stadtteil verantwortlich. Werner Pfeifer berichtet.







