Stand: 11.11.2022 12:51 Uhr Polizei fasst mutmaßlichen Serienbrandstifter

Die Hamburger Polizei hat einen mutmaßlichen Serienbrandstifter in seiner Wohnung in Billstedt gefasst. Der 81-Jährige soll mehrere Paletten auf einem Supermarkt-Parkplatz sowie Abfall im Vorraum einer Postfiliale an der Möllner Landstraße angezündet haben. Auch das Feuer in einer Poststelle an der Schloßstraße in Wandsbek soll der Rentner gelegt haben. Die Beamten prüfen nun, ob der Senior für weitere Feuer an der Möllner Landstraße verantwortlich ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.11.2022 | 13:00 Uhr