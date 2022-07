Stand: 25.07.2022 14:35 Uhr Polizei fasst mutmaßlichen Drogendealer in Winterhude

Die Hamburger Polizei hat in Winterhude einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der Mann war einer Streife am Mühlenkamp aufgefallen, weil er gegen 2 Uhr früh ohne Licht auf einem Fahrrad unterwegs war. Als er die Polizisten bemerkte, versuchte er zu flüchten - die Beamten konnten ihn aber überwältigen. Bei ihm fanden sie fast 200 Gramm Kokain und 1.000 Euro in Bar. Das Fahrrad war als gestohlen gemeldet. Außerdem stellte sich heraus, dass es bereits einen Haftbefehl gegen den Mann gab. Er sitzt jetzt im Gefängis. | Sendedatum NDR 90,3: 25.07.2022 15:00