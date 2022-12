Stand: 09.12.2022 14:48 Uhr Polizei fasst mutmaßliche Wohnungseinbrecher in Lurup

Die Hamburger Polizei hat am Donnerstag in Lurup zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die beiden Männer hatten nach Angaben der Polizei vom Freitag versucht über den Balkon in eine Hochparterre-Wohnung im Goldhähnchenstieg einzusteigen. Eine Nachbarin beobachtete sie dabei und rief die Polizei. Die konnte die Männer festnehmen. Sie sitzen jetzt im Untersuchungsgefängnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 09.12.2022 | 14:00 Uhr