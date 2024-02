Stand: 19.02.2024 12:17 Uhr Polizei fasst Jugendliche nach Einbrüchen in Sasel und Rahlstedt

Mehrere Jugendliche sind bei Einbrüchen in Sasel und Rahlstedt auf frischer Tat gefasst worden. Laut Hamburger Polizei ist einer der Verdächtigen erst elf Jahre alt. Er wurde am Sonnabend dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben. Gegen seinen 15-jährigen mutmaßlichen Komplizen wurde nach einem Einbruch in Rahlstedt Haftbefehl erlassen. Außerdem fassten die Ermittler und Ermittlerinnen zwei 15-Jährige und einen 16-Jährigen, als sie in ein leerstehendes Haus in Sasel einbrachen. Sie wurden ihren Eltern übergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 19.02.2024 | 13:00 Uhr