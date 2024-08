Stand: 29.08.2024 12:23 Uhr Polizei fasst Einbrecher in Rahlstedt

Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag in Rahlstedt einen Einbrecher gefasst. Ein Anwohner hatte die Beamtinnen und Beamten alarmiert. Er hatte gegen 22.30 Uhr in einem Einrichtungsmarkt an der Bargteheider Straße verdächtige Personen bemerkt. Die Beamtinnen und Beamten erkundeten das Gelände, auch eine Hundeführerin war im Einsatz. Einen Mann konnten die Einsatzkräfte festnehmen. Offenbar gab es aber einen Mittäter, der fliehen konnte. Der Einsatz erfolgte gerade noch rechtzeitig, die Einbrecher hatten ihre Beute schon zum Abtransport bereitgestellt.

