Polizei erschießt Mann in Hamburg - Bewaffneter rief "Allahu Akbar" Stand: 29.05.2021 13:48 Uhr Nach den tödlichen Schüssen eines Hamburger Polizisten auf einen Mann gibt es Erkenntnisse zu dessen Identität: Nach Angaben der Polizei vom Sonnabend handelt es sich um einen 36-Jährigen aus dem Libanon.

Der Mann wohnte in einer Flüchtlingsunterkunft im Tessenowweg in Winterhude. Wie die Hamburger Polizei mitteilte, soll er am Freitagnachmittag auf einem Trampelpfad zur Hebebrandstraße zunächst einen anderen Mann mit einem Messer bedroht haben. Danach soll er laut Zeugen gegen ein geparktes Auto getreten und im fließenden Verkehr zwei Autos auf der Hebebrandstraße beschädigt haben. Währenddessen soll der 36-Jährige mit weit ausgestreckten Armen ein Messer in die Luft gehalten und mehrfach "Allahu Akbar" (arabisch für: "Gott ist groß") gerufen haben.

Polizist gab mehrere Schüsse ab

Auch als die Polizei eintraf, soll er die Rufe mit einer Messerklinge bewaffnet fortgesetzt haben. Die Beamten setzten nach eigenen Angaben zunächst Pfefferspray gegen ihn ein. Zufällig in der Nähe befindliche Einsatzkräfte eines SEK-Teams hätten vergeblich versucht, ihn mit einem Taser zu stoppen. Weil er die Einsatzkräfte weiter bedroht haben soll, habe ein Polizeibeamter mehrere Schüsse auf ihn abgeben.

Motiv noch unklar

Der 36-Jährige erlag trotz Erste-Hilfe-Maßnahmen der Einsatzkräfte, einer Ärztin und eines Notarztes vor Ort seinen Verletzungen. Die Polizei durchsuchte das Zimmer des 36-Jährigen in einer nahegelegenen Unterkunft. Bislang gebe es aber keinen Hinweis auf ein Tatmotiv.

