Polizei ermittelt: Mann in Bergedorf von Pkw überrollt Stand: 15.01.2023 11:41 Uhr In Hamburg-Bergedorf ist am späten Sonnabend ein Mann von einem Auto überrollt worden. Der Mann lag offenbar in einer Einfahrt in der Straße Fockenweide am Boden.

Beim Einbiegen übersah ihn ein Autofahrer. Er wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Anwohnerinnen und Anwohner kamen dem Mann zur Hilfe und befreiten ihn mit einem Wagenheber. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei soll der Mann trotz schwerer Brustkorbverletzungen nicht in Lebensgefahr schweben. Weshalb der Mann in der Einfahrt am Boden lag, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

