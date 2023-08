Stand: 08.08.2023 07:31 Uhr Polizei entdeckt Marihuana-Plantage in früherem Hotel

In Hammerbrook hat die Hamburger Polizei am Montagabend eine Marihuana-Plantage ausgehoben. Die Ermittlerinnen und Ermittler entdeckten sie in einem früheren Hotel in der Amsinckstraße, nachdem sie zuvor Hinweise aus der Bevölkerung bekommen hatten. Bei der Durchsuchung des leer stehenden Gebäudes wurden mehr als 400 Marihuana-Pflanzen und etwa 70 Kilogramm geerntetes Marihuana gesichert. Wenig später nahm die Polizei einen Mann fest, der im Verdacht steht, der Betreiber der Plantage zu sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.08.2023 | 06:30 Uhr