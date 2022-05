Polizei durchsucht Wohnungen und Geschäftsräume im Norden Stand: 05.05.2022 10:26 Uhr Die Bundespolizei durchsucht seit dem Morgen mit rund 300 Beamten und Beamtinnen Wohnungen und Geschäftsräume in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.

Es geht um den Verdacht auf gewerbsmäßige Urkundenfälschung, auf das Einschleusen von Ausländerinnen und Ausländern sowie der Geldwäsche. In Hamburg wurde ein 50 Jahre alter Mann verhaftet.

Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei handelt es sich um elf Objekte in Hamburg, eines in Schleswig-Holstein und zwei in Nordrhein-Westfalen.

Weitere Details will die Polizei im Laufe des Tages bekannt geben.

