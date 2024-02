Stand: 08.02.2024 12:25 Uhr Polizei birgt männliche Leiche aus Alsterlauf in Hamburg

Bei einem Polizeieinsatz am Donnerstagmorgen in Hamburg haben Beamtinnen und Beamte einen Leiche aus dem Alsterlauf an der Bebelallee geborgen. Ein Passant habe sie zuvor um kurz nach 9 Uhr entdeckt. Laut Feuerwehr handelt es sich um einen Mann. Um wen es sich dabei handelt, ist noch unklar. Der Leichnam wird jetzt im Institut für Rechtsmedizin untersucht. Es gebe aber keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte der Sprecher weiter.

